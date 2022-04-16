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Muhalefette 16 aydır bitmeyen adaylık tartışması! İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’na neden karşı?

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 11:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyalini Aralık 2020'deki bütçe görüşmelerinde verdi. O tarihten bu yana, yani 16 aydır Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları bitmiyor. Bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefette hemen her hafta yeni krizler patlak veriyor. İşte son iki yılda muhalefet cephesinde yaşananlar…
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