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Muhalefetin tartışılan dış politika anlayışı! Muhalefet küresel ortaklar mı arıyor?

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 11:41
Türkiye'nin dış politikadaki stratejik hamleleri, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Batı'da Türkiye en üst düzey isimler tarafından bölgesel güç olarak adlandırılırken, muhalefetin ortaya koyduğu söylemler milli güvenliği tehlikeye atacak boyuta ulaştı. Millet İttifakı bloğunun dış politika yanılgısına ne? İşte tüm detaylar…
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