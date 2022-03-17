17 Mart 2022, Perşembe
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Muhalefetin tartışılan dış politika anlayışı! Muhalefet küresel ortaklar mı arıyor?
Türkiye'nin dış politikadaki stratejik hamleleri, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Batı'da Türkiye en üst düzey isimler tarafından bölgesel güç olarak adlandırılırken, muhalefetin ortaya koyduğu söylemler milli güvenliği tehlikeye atacak boyuta ulaştı. Millet İttifakı bloğunun dış politika yanılgısına ne? İşte tüm detaylar…