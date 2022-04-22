Muhalefetin sistem eleştirisi tutarsızlığı! Meclis önemsizse bu stratejiler niye?

Muhalefet uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis'in yetkisiz hale getirildiğini iddia ederek toplumda sistem karşıtlığı oluşturmaya çalışıyor. Ancak; bir yandan da 2023 seçimlerinde Meclis çoğunluğunu kazanmak için toplantı üstüne toplantılar yapıyor.

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