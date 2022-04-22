22 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muhalefetin sistem eleştirisi tutarsızlığı! Meclis önemsizse bu stratejiler niye?
Muhalefet uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis'in yetkisiz hale getirildiğini iddia ederek toplumda sistem karşıtlığı oluşturmaya çalışıyor. Ancak; bir yandan da 2023 seçimlerinde Meclis çoğunluğunu kazanmak için toplantı üstüne toplantılar yapıyor.