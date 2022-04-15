15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetin büyükelçi merakı! Kim kiminle neyi planlıyor?

Muhalefetin büyükelçi merakı! Kim kiminle neyi planlıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2022 11:07
Millet İttifakı’nda muhalefet liderlerinin hatta belediye başkanlarının sık sık büyükelçilerle görüşmesi dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektuplar göndererek yatırımların önünü kesmeye çalışırken İYİ Parti lideri Meral Akşener ise büyükelçilerle parlamenter sistemi konuşuyor. Peki muhalefetteki bu hareketlilik ne anlama geliyor, 2023 seçimleri öncesi kim, kime ne mesaj veriyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefetin büyükelçi merakı!
Muhalefetin büyükelçi merakı!
Altılı masa ikiye mi bölündü?
Altılı masa ikiye mi bölündü?
Test uçuşu ne anlama geliyor?
Test uçuşu ne anlama geliyor?
Bayraktar TB2’ye büyük ilgi!
Bayraktar TB2'ye büyük ilgi!
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu!
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu!
İstanbul’da sahte dolar basan çeteye operasyon
İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon
Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Kaldırımlar scooter parkına döndü!
Kaldırımlar scooter parkına döndü!
Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!
Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!
Anadolu’da zirai don tehlikesi!
Anadolu'da zirai don tehlikesi!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
İBB zabıtalarından Taksim’de zorbalık
İBB zabıtalarından Taksim'de zorbalık
Daha Fazla Video Göster