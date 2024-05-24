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MSB’den sınır ötesi harekat! 10 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 24.05.2024 14:14
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
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