MSB’den sınır ötesi harekat! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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