04 Ekim 2023, Çarşamba
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MSB duyurdu: Savunma sanayiinde nitelikli insan gücü yetiştirmek için iş birliği protokolü imzalandı
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkânlar dâhilinde istihdamını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.