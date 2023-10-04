04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB duyurdu: Savunma sanayiinde nitelikli insan gücü yetiştirmek için iş birliği protokolü imzalandı

MSB duyurdu: Savunma sanayiinde nitelikli insan gücü yetiştirmek için iş birliği protokolü imzalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2023 18:55
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkânlar dâhilinde istihdamını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.
MSB duyurdu: Yeni iş birliği protokolü imzalandı
MSB duyurdu: Yeni iş birliği protokolü imzalandı
Irak ve Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Irak ve Suriye'ye yeni harekat sinyali mi?
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Sıfır Atık projesinin ünü ülke sınırlarını aştı!
Sıfır Atık projesinin ünü ülke sınırlarını aştı!
MSB’de kritik toplantı!
MSB’de kritik toplantı!
104 yaşında uçaktan atladı!
104 yaşında uçaktan atladı!
Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi
Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi
Hasta bina sendromunun sebepleri neler?
Hasta bina sendromunun sebepleri neler?
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor?
Muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor?
Irak’ın kuzeyine hava operasyonu! İşte detaylar
Irak'ın kuzeyine hava operasyonu! İşte detaylar
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde!
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde!
Daha Fazla Video Göster