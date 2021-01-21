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MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

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Giriş: 21.01.2021 11:25
Güncelleme:21.01.2021 11:28
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, el Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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