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MİT'ten sınır ötesinde operasyon! 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 18:10
PKK/KCK mensupları Nujiyan isyan kod Hadice kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod Heva Kivelçek, MİT'in Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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