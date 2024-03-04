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MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik sorumlusu Gülsün Silgir öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 10:27
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
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