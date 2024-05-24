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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'lı 2 terörist Hakurk'taki operasyonda etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 15:27
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe vuruldu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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