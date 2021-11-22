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MİT'in kurtardığı Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

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Giriş: 22.11.2021 00:15
Güncelleme:22.11.2021 00:15
Son dakika haberleri... MİT ve Katar istihbaratının gerçekleştirdiği ortak operasyon sonrası Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi. Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Esaret altında birçok işkenceye maruz kalan Türk vatandaşları, bu süreçte yaşadıklarını ve ülkelerine kavuşmanın mutluluğunu anlattı.

Son dakika haberleri... MİT ve Katar istihbaratının gerçekleştirdiği ortak operasyon sonrası Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi. Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Esaret altında birçok işkenceye maruz kalan Türk vatandaşları, bu süreçte yaşadıklarını ve ülkelerine kavuşmanın mutluluğunu anlattı.

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