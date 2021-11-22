22 Kasım 2021, Pazartesi
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MİT'in kurtardığı Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri... MİT ve Katar istihbaratının gerçekleştirdiği ortak operasyon sonrası Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi. Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Esaret altında birçok işkenceye maruz kalan Türk vatandaşları, bu süreçte yaşadıklarını ve ülkelerine kavuşmanın mutluluğunu anlattı.
Son dakika haberleri... MİT ve Katar istihbaratının gerçekleştirdiği ortak operasyon sonrası Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi. Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Esaret altında birçok işkenceye maruz kalan Türk vatandaşları, bu süreçte yaşadıklarını ve ülkelerine kavuşmanın mutluluğunu anlattı.