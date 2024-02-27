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MİT'den Suriye'de PKK/YPG'ye bir operasyon daha! Sözde sorumlu Emine Ahmed öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 10:27
Son dakika haberine göre MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye bir operasyon daha düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütünün sözde sorumlusu Suriye uyruklu Emine Ahmed öldürüldü.
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Sözde sorumlu Emine Ahmed öldürüldü
Sözde sorumlu Emine Ahmed öldürüldü
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