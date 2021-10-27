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MİT ve Emniyet’ten önemli operasyon! Teröristleri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar

A Haber
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Giriş: 27.10.2021 15:38
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü operasyon yaptı. PKK’lıları yurt dışına kaçırmaya çalışan, hakkında yakalama kararı verilen, davası kesinleşen şahıslara pasaport temin eden şebeke çökertildi. İstanbul ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 kişi işlemlerin ardından 8 kişi adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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