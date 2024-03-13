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MİT Başkanı, Dışişleri ve Savunma bakanları yarın Irak’a gidiyor! Irak ziyareti harekat sinyali mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 15:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yarım Irak’a gidecek. Dün Peçe-Kilit bölgesinde Irak kuvvetleri ve peşmerge ile yapılan görüşmelerin ardından kritik bir ziyaret yarın gerçekleşecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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