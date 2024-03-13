MİT Başkanı, Dışişleri ve Savunma bakanları yarın Irak’a gidiyor! Irak ziyareti harekat sinyali mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yarım Irak’a gidecek. Dün Peçe-Kilit bölgesinde Irak kuvvetleri ve peşmerge ile yapılan görüşmelerin ardından kritik bir ziyaret yarın gerçekleşecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

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