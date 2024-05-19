Milli uyanışın 105. yılı! İstanbul Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs anısına çelenk bırakma töreni

Son dakika haberleri... Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da 19 Mayıs kutlamalarının adresi Taksim. Etkinliklerin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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