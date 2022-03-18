Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle bir video klip yayınladı. Bakanlığın paylaşımında, "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir." ifadelerine yer verildi.