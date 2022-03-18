18 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle bir video klip yayınladı. Bakanlığın paylaşımında, "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir." ifadelerine yer verildi.