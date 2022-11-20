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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 14:07
TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
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