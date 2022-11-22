Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı! Kaynağında yok etme stratejisi devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte." ifadelerine yer verdi. Beyoğlu ve Karkamış saldırılarına tepki gösteren Bakan Akar, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Terörislerden hesabı soruldu." dedi.