25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe - Kılıç Harekatı mesajı: TSK üstün operasyonel kapasitesini gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe - Kılıç Harekatı mesajı: TSK üstün operasyonel kapasitesini gösterdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 16:17
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Pençe Kılıç'la TSK üstün operasyonel kapasitesini sergiledi." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezalandırma atışları A Haber’de!
Cezalandırma atışları A Haber’de!
Bakan Akar’dan Pençe - Kılıç mesajı
Bakan Akar'dan Pençe - Kılıç mesajı
İETT’nin yeni ihalesi tartışmaya neden oldu
İETT'nin yeni ihalesi tartışmaya neden oldu
Top mermisi figürleri yerleştiriliyor
Top mermisi figürleri yerleştiriliyor
Aday krizi tırmanıyor!
Aday krizi tırmanıyor!
Azez’de teröre tepki eylemi!
Azez'de teröre tepki eylemi!
HDP’ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası
MİLGEM Korvet Gemisi
MİLGEM Korvet Gemisi
Suriyelilerden Pençe Kılıç Harekatı’na destek!
Suriyelilerden Pençe Kılıç Harekatı'na destek!
A Haber Afrin’de
A Haber Afrin'de
Olası kara harekatı ne zaman?
Olası kara harekatı ne zaman?
Milgem korvet gemisi denize indirilecek!
Milgem korvet gemisi denize indirilecek!
Daha Fazla Video Göster