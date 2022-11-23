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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Kılıç’ta 254 terörist öldürüldü

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Giriş: 23.11.2022 10:54
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, "471 hedef vuruldu, cezalandırma atışları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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