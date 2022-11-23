23 Kasım 2022, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Kılıç’ta 254 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, "471 hedef vuruldu, cezalandırma atışları devam ediyor." ifadelerini kullandı.