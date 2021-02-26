Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kartal- 2 Harekatı şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şehit olan bordo bereli 3 askerin Ankara'daki ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Akar ve komutanlar ilk olarak Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağına gitti.

Aileye başsağlığı dileklerini sunan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Or- An Sitesi'ndeki MSB Lojmanları'na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.





