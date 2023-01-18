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Milli radar sisteminde ilk ihracat! A Haber Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 15:06
Yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi Çare’nin ilk ihracatı Azerbaycan'a yapıldı. Milli radar takip sistemi Çare ile tüm havacılık hareketi takip ediliyor. Günlük olarak 3 bin uçak izleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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