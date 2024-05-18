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Milli İstihbarat Akademisi başvuruları başlıyor! Akademi bünyesinde 2 enstitü kuruldu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 18.05.2024 16:08
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek akademinin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Talha Köse akademinin lisansüstü programlarına başvuruları haziran ayının ilk yarısında almaya başlayacaklarını söyledi.
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Milli İstihbarat Akademisi başvuruları başlıyor!
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları başlıyor!
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