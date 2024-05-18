18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Milli İstihbarat Akademisi başvuruları başlıyor! Akademi bünyesinde 2 enstitü kuruldu
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek akademinin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Talha Köse akademinin lisansüstü programlarına başvuruları haziran ayının ilk yarısında almaya başlayacaklarını söyledi.