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MİLGEM Korvet Gemisi denize indirilecek

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 14:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a ait korvet gemisinin İstanbul Tersanesi'nde denize indirilmesi törenine katılacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları bölgeden aktardı.
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