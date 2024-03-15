MHP’de seçimli kurultay yapılacak! MHP vitrinini değiştirecek

MHP 14. kez Olağan Kurultayı’nı yapacak. Şölen havasında geçmesi beklenen kurultayda, genel başkanlık seçimi ile merkez yönetim ve disiplin kurulu seçimi yapılacak.

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