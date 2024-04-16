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MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim sonrası CHP'ye net mesaj: İktidar olduk diyenler hayal aleminde

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 11:12
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken "Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindendir." dedi.
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