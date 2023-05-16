MHP anket sonuçlarını boşa çıkardı! MHP vekil sayısını nerelerde artırdı?

Neredeyse tüm anketlerde yüzde 10’nun altında oy oranına sahip olduğu iddia edilen Milliyetçi Hareket Partisi, yüzde 10’u aşan oranda oy aldı. Peki Milliyetçi Hareket Partisi anket firmalarını nasıl yanılttı? MHP vekil sayısını nerelerde artırdı? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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