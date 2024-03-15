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Mescid-i Aksa'ya "demirden duvar"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 11:57
Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurdu ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirdi.
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Mescid-i Aksa’ya demirden duvar
Mescid-i Aksa'ya "demirden duvar"
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