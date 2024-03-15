Mescid-i Aksa'ya "demirden duvar"

Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurdu ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN