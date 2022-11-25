25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu!

Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 10:18
Güncelleme:25.11.2022 10:18
Sabahın ilk saatlerinde Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin olduğu 18 adrese operasyon düzenlendi.
Mersin’de şafak vakti PKK operasyonu!
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu!
326 terörist etkisiz hale getirildi
326 terörist etkisiz hale getirildi
Marketler neden zam yapıyor?
Marketler neden zam yapıyor?
Konya’da insanlık dışı görüntü!
Konya’da insanlık dışı görüntü!
İstiklal için genel emir yayınladı
İstiklal için "genel emir" yayınladı
Vatandaşlar bu geceyi de çadırda geçirdi!
Vatandaşlar bu geceyi de çadırda geçirdi!
11 katlı binanın çatısında yangın!
11 katlı binanın çatısında yangın!
KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası!
KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Sınır hattında eller tetikte
Sınır hattında eller tetikte
Devletten kira ve eşya yardımı
Devletten kira ve eşya yardımı
Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak?
Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak?
Daha Fazla Video Göster