Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün

Başkan Erdoğan, Külliye'de 4 ülkenin büyükelçisini ayrı ayrı kabul edecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığında düzenlenecek anma törenine katılacak. Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Merkez bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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