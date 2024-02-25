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Meral Akşener'den CHP'ye sert sözler

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Giriş: 25.02.2024 12:09
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Skşener, eski ittifak ortağı CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. ''Atatürk'ümüzün mirasını kirletenlere mecbur değilsiniz. '' diyen Akşener, CHP-DEM Parti ittifakına da ayrı parantez açtı. ''Milletimize ihanet edenlerle yoldaşlık etmeyiz'' ifadelerini kullandı.
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