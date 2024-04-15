Meral Akşener yeniden aday olacak mı? Akşener’in adayı Dervişoğlu mu?

İYİ Parti'de genel başkanlık yarışıyla ilgili son durum ne? Meral Akşener'in yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyor. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş, kulislerde konuşulanlarla Ankara'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN