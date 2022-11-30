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Meral Akşener de ‘Benimle misiniz?’ dedi! 6’lı masada rota Gül’e dönüyor

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 16:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül'deki CHP kampında partililere ''Benimle misiniz'' diye sorarak adaylık mesajı vermişti. Benzer açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşaner'in konuşma metninin dışına çıkarak Abdullah Gül'den övgü ile bahsetmesi de dikkat çekti.
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