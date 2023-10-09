MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Gözler Kabine toplantısında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurların beklediği tarihi duyurdu. Başkan Erdoğan, , emekli memurların maaşlarıyla ilgili müjdeyi bu hafta gerçekleştirilecek Kabine toplantısında açıklayacaklarını söyledi. SSK, Bağ-Kur emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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