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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Gözler Kabine toplantısında

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 12:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurların beklediği tarihi duyurdu. Başkan Erdoğan, , emekli memurların maaşlarıyla ilgili müjdeyi bu hafta gerçekleştirilecek Kabine toplantısında açıklayacaklarını söyledi. SSK, Bağ-Kur emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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