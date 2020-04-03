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MEMUR-SEN'den #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası’na MEMUR-SEN de katıldı. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın A Haber canlı yayınında kampanyaya 1 milyon TL diğer yardım kuruluşları aracılığıyla birlikte ise toplamda 2 milyon TL destek verdiklerini açıkladı.
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