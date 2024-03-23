23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mehmetçik '12'den vurdu! Metina'da PKK'ya ağır darbe

Mehmetçik '12'den vurdu! Metina'da PKK'ya ağır darbe

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 11:08
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen operasyonda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmetçik ’12’den vurdu!
Mehmetçik '12'den vurdu!
Tarımda zirai don tehlikesi!
Tarımda zirai don tehlikesi!
Türkiye’ye övgü: Akıllıca işler yapıldı
Türkiye'ye övgü: Akıllıca işler yapıldı
Polonya’da Türk rüzgarı esti!
Polonya’da Türk rüzgarı esti!
8 ilde DEAŞ’a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan’dan Kurum’a övgü dolu sözler!
Bakan Fidan'dan Kurum'a övgü dolu sözler!
CHP’li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
CHP'li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
Başkan Erdoğan, Tekirdağ’da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ’ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Çanakkale için projeleri neler?
Çanakkale için projeleri neler?
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Daha Fazla Video Göster