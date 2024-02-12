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Mehmet Halis Bilden'in seçim çalışmaları! Yeni dönemde Diyarbakır'da neler yapılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 13:32
Güncelleme:12.02.2024 13:32
Cumhur İttifakı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden seçim çalışmalarını sahada sürdürüyor. Mehmet Halis Bilden, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’a önemli değerlendirmelerde bulundu.
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