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Megakent İstanbul ve ilçelerinde son durum!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 23:19
İstanbul'da sandıkların yüzde 81.88'i açılırken CHP adayı Ekrem İmamoğlu %50.58 ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 40.65 oy oranı bulunuyor. İşte İstanbul'da ki ilçelerin son durumu...
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