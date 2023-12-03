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Meclis'ten TikTok adımı

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Giriş: 03.12.2023 15:26
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri için Meclis'te torba yasa hazırlığı yapılıyor. TikTok uygulamasının lisans iptaline varan yaptırımlar masada. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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