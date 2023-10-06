Meclis’te yeni güvenlik önlemleri! Araçla girişe sınırlama getirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Ziyaretçi araçlarına sınırlama getirildi. Yaya girişleri için de kontroller sıkılaştırıldı. İşte meclis kampüsündeki yeni önlemler...

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