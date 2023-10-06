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Meclis’te yeni güvenlik önlemleri! Araçla girişe sınırlama getirdi

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Giriş: 06.10.2023 10:59
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Ziyaretçi araçlarına sınırlama getirildi. Yaya girişleri için de kontroller sıkılaştırıldı. İşte meclis kampüsündeki yeni önlemler...
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Meclis’te yeni güvenlik önlemleri!
Meclis’te yeni güvenlik önlemleri!
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