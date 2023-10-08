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Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti

İHA
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Giriş: 08.10.2023 16:19
Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Test atışı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından anbean takip edildi.
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Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
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