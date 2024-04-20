20 Nisan 2024, Cumartesi
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Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı! Bölücü faaliyetler: İstiklal Marşı'nı okutmayıp Türk bayrağını kaldırdılar! Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiler
31 Mart yerel seçimlerinde terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın bu kararını sert bir dille eleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki iddialar hakkında Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı. DEM Parti'nin Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında yaşanan Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili de harekete geçildi. Skandala AK Parti cephesinden de tepki geldi.