20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı! Bölücü faaliyetler: İstiklal Marşı'nı okutmayıp Türk bayrağını kaldırdılar! Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiler

Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı! Bölücü faaliyetler: İstiklal Marşı'nı okutmayıp Türk bayrağını kaldırdılar! Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2024 17:44
31 Mart yerel seçimlerinde terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın bu kararını sert bir dille eleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki iddialar hakkında Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı. DEM Parti'nin Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında yaşanan Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili de harekete geçildi. Skandala AK Parti cephesinden de tepki geldi.
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
İstanbul'da Gazze diplomasisi!
Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli
"Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli"
Tarihi binada yangın!
Tarihi binada yangın!
İncirlik ana jet üssü oldu!
İncirlik ana jet üssü oldu!
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
Fidan ile Mısırlı mevkidaşı arasında kritik görüşme
Fidan ile Mısırlı mevkidaşı arasında kritik görüşme
Olası İstanbul depremi yakın mı? Japon uzman A Haber’de
Olası İstanbul depremi yakın mı? Japon uzman A Haber'de
Teröre bir darbe daha! Hepsi yok edildi
Teröre bir darbe daha! Hepsi yok edildi
Depremin ardından Tokat!
Depremin ardından Tokat!
Saldırıların şifresi! İran’ın 2 asıl amacı
Saldırıların şifresi! İran'ın 2 asıl amacı
AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster