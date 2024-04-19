Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı! Bakan Yerlikaya: Mülkiye müfettişleri görevlendirildi

31 Mart yerel seçimlerinde terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın bu kararını sert bir dille eleştirdi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki iddialar hakkında Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

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