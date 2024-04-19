19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı! Bakan Yerlikaya: Mülkiye müfettişleri görevlendirildi

Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı! Bakan Yerlikaya: Mülkiye müfettişleri görevlendirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 19:09
31 Mart yerel seçimlerinde terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın bu kararını sert bir dille eleştirdi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki iddialar hakkında Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi!
Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi!
Soyguncuları çantadaki fotoğraf ele vermiş!
Soyguncuları çantadaki fotoğraf ele vermiş!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan Slot ile görüştü
Bakan Fidan Slot ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan ilk değerlendirme
Başkan Erdoğan’dan ilk değerlendirme
Bu sözlerle anlattı: Show must go on!
Bu sözlerle anlattı: Show must go on!
Dışişleri’nden flaş açıklama
Dışişleri'nden flaş açıklama
2 İETT otobüsü çarpıştı
2 İETT otobüsü çarpıştı
Soru işaretleriyle dolu “misilleme”
Soru işaretleriyle dolu “misilleme”
Bu işten Netanyahu istifade ediyor
"Bu işten Netanyahu istifade ediyor"
Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Çarpıcı sözler
Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Çarpıcı sözler
Daha Fazla Video Göster