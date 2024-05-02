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ABD’de öğrencilere ters kelepçe! Canlı yayında Gazze desteğine müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 15:56
ABD’de Gazze’ye destek veren öğrencilere polis sert müdahalede bulunuyor. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülger, “ABD’de çok büyük bir hata yapılıyor. Olayların daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlayacak şekilde müdahale ediliyor. ABD, İsrail’in Netanyahu’nun soykırım savaş suçlarına tepki gösterenlere haksız yere itham ediyor. İsrail’in aslında sadece İsrail’den ibaret olmadığını görüyoruz. ABD yönetimi üzerinde ABD iç siyasetinde kamu yönetiminde etki ve nüfusunun son derece güçlü olduğunu buradan net bir biçimde görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Ülger, "Net olan husus şu cin şişeden bir kere çıktı. İsterlerse gösterileri yasaklasınlar. İsterse serbest bıraksınlar mahşeri vicdanla, orada duyarlı hassas kişilerin bu konudaki yaklaşımlarını engelleyecek hiçbir güç yok. Bu ABD’nin içinde de yaygınlaşacak, Avrupa’da da yaygınlaşacak, Sydney’e de sıçradı artık cin şişeden çıktı." dedi.
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