Mamak'ta toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan: Ankara yavaşlıktan kurtulmalı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara Mamak'taki toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Başkent'in hizmet ve esersiz geçen son 5 yılına vurgu yaparak "Ankara Yavaşlıktan kurtulmalı" ifadelerini kullandı.

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