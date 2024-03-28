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Mamak için projeleri neler? Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı projelerini A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 11:47
Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Belediye başkan adayları da seçime 3 gün kala çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı projelerini A Haber'de anlattı.
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