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Malik Rahmeti’nin yardımcısı A Haber'e konuştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 19:49
Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti’nin yardımcısı olan Cevad Mihrab A Haber’e özel konuştu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti’nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Vali Yardımcısı hadisiyi duydupu gibi olay yerine gitmek istediğini fakat ulaşamadıklarını dile getirdi.
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Malik Rahmeti’nin yardımcısı A Haber’e konuştu!
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