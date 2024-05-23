Malik Rahmeti’nin yardımcısı A Haber’e konuştu!

Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti’nin yardımcısı olan Cevad Mihrab A Haber’e özel konuştu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti’nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Vali Yardımcısı hadisiyi duydupu gibi olay yerine gitmek istediğini fakat ulaşamadıklarını dile getirdi.

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