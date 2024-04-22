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"Mahzen"den cephanelik çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:05
Mahzen-28 Operasyonu kapsamında ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyeti'nde sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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"Mahzen"den cephanelik çıktı
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