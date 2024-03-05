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Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 08:40
Ankara gündeminde ne var? Bugün Ankara'ya gelecek Mahmud Abbas ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde neler konuşulacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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