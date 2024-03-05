Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor

Ankara gündeminde ne var? Bugün Ankara'ya gelecek Mahmud Abbas ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde neler konuşulacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN