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Lafarge'a yargı yolu

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 12:39
Fransa'da çimento şirketi Lafarge'ın, teröre finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" gerekçesiyle yargılanmasına onay verildi. Lafarge yöneticilerine 100 milyon euroluk dava açılacak. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan ayrıntıları aktardı.
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