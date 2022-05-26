26 Mayıs 2022, Perşembe
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Lafarge'a yargı yolu
Fransa'da çimento şirketi Lafarge'ın, teröre finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" gerekçesiyle yargılanmasına onay verildi. Lafarge yöneticilerine 100 milyon euroluk dava açılacak. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan ayrıntıları aktardı.